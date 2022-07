Politie zoekt twee getuigen van dodelijke steekpartij in Elsene op 18 juni

De politie heeft maandag op vraag van de onderzoeksrechter in Brussel een opsporingsbericht verspreid waarin ze op zoek gaat naar twee mogelijke getuigen van een dodelijke steekpartij. Het incident vond op 18 juni plaats in de Matonge-wijk in Elsene. Een 41-jarige man kwam om het leven

Het dodelijk incident deed zich op zaterdag 18 juni omstreeks 17.45 uur voor op de Waversesteenweg in Elsene. Een 41-jarige man kreeg toen verschillende messteken in de hartstreek en overleed in het ziekenhuis.

In het kader van het onderzoek zijn de speurders op zoek naar twee belangrijke getuigen. Een eerste getuige is een zwarte man. Die persoon droeg op het moment van de feiten een opvallend gekleurd hemd, had een pet op en had een kleine witte papieren draagtas bij zich.

De tweede getuige is een blanke man. Hij droeg op het moment van de feiten een donkerblauw hemd, een beige bermuda en witte sportschoenen met drie zwarte strepen aan de zijkant. Daarnaast had hij nog een witte pet en een bril op.

Wie getuige was deze feiten of wie één van de twee getuigen herkent, kan contact opnemen met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu of via het gratis nummer 0800/30 300.