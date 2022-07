Jodie Vangheluwe: “EK was altijd het grote doel”

“Het EK is tijdens de revalidatie van mijn knieblessure altijd het grote doel geweest. Dat ik er nu bij ben en al speelminuten heb kunnen maken, maakt me bijzonder trots”, glundert de 24-jarige rechtsachter van Club YLA. “Ik heb totaal geen last meer van mijn knie en de bondscoach weet dat hij op mij kan rekenen. Met mijn snelheid en doorzettingsvermogen hoop ik de ploeg te kunnen helpen waar mogelijk. Het niveau op training ligt hoog en je merkt aan alles dat we zowel mentaal als fysiek de goede flow te pakken hebben.”

Het vizier bij Jodie Vangheluwe en de Red Flames staat stilaan volledig op de match tegen IJsland van komende zondag. “In de voorbereiding kenden we bijvoorbeeld tegen Oostenrijk enkele moeilijke momenten, maar door die te doorstaan zijn we als ploeg net sterker geworden. We leven nu met vertrouwen toe naar onze openingswedstrijd tegen IJsland. Ons doel is om in de eerste plaats de groepsfase te overleven. We bekijken het uiteraard match per match, maar iedereen is het erover eens dat de match tegen IJsland wel al eens doorslaggevend zou kunnen worden.” (tv)