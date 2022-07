Hij kon concurreren met de grote Europese circussen, toch hield Harry Malter het na 6 jaar al voor bekeken: “Het is slavenarbeid”

Hij had het mooiste, het grootste en het succesvolste circus van het land. Met de machtigste panters, de soepelste trapezisten en de meest ravissante echtgenote. Hij was een heer, een circusdirecteur van stand, die zelfs met Grace Kelly mocht dansen. En toch hing Harry Malter al na zes jaar zijn hoge hoed aan de haak. “Het is slavenarbeid. En er blijft niet méér over dan om van te leven. Dan stop ik liever in schoonheid.”