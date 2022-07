Buren 48 uur lang vastgehouden na verdacht overlijden: “Pas achteraf kregen we te horen waarom”

Buren troffen Willy D.K. levenloos aan in zijn woning in de Kerkbaan. — © Brent Saey

Het parket voert een onderzoek naar het overlijden van Willy D.K. (81) uit Wichelen. Buren troffen hem levenloos aan in zijn woning. Het lichaam werd al in mei gevonden, maar het nieuws raakte nu pas bekend.

Het lichaam werd eind mei aangetroffen in de woning van Willy D.K., in de Kerkbaan. Het parket kwam ter plaatse en opende meteen een onderzoek. “Dat onderzoek loopt nog steeds, maar over de precieze omstandigheden kan momenteel niet verder worden gecommuniceerd”, bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.

Het overlijden van hun buur roept ook vragen op bij de buurtbewoners. “Ik heb Willy gekend”, vertelt zijn overbuur Romina. “Sinds het overlijden van zijn vrouw hielp mijn vriend hem geregeld met allerlei zaken. De jongste tijd had hij wel een nieuwe partner met wie hij hertrouwd was. Wij hebben Willy uiteindelijk levenloos aangetroffen in zijn woning, maar hebben niets met zijn overlijden te maken”, klinkt het.

Diezelfde dag nog werden Romina en haar partner meegenomen voor verhoor. “We hebben 48 uur vastgezeten. Pas achteraf kregen we te horen waarom we werden opgepakt.”

“Door hel gegaan”

“We werden naar de wijkpost in Wichelen gebracht en later naar het hoofdcommissariaat in Wetteren. We konden de link met het overlijden van onze buurman niet meteen leggen. Wij zijn drie weken door een hel gegaan, maar hopen dat alles nu snel wordt uitgeklaard”, zegt de buurvrouw.

Ook de echtgenote van Willy D.K. is volgens haar advocaat Jeroen D’Hondt nooit in verdenking gesteld. “Zij is in het begin wel ondervraagd, maar mocht daarna beschikken. Mijn cliënte is zeer aangedaan door de aandacht die nu op haar afkomt. Het overlijden van haar man, met wie ze niet zo lang vóór zijn overlijden in het huwelijk was getreden, dateert al van enkele weken geleden.”

De advocaat heeft het dossier nog niet kunnen inkijken, zegt hij. “Ik weet dus nog niet of haar iets ten laste wordt gelegd, en wat dat dan zou zijn. Ik hoop het dossier snel te kunnen inkijken om meer duidelijkheid te krijgen”, besluit D’Hondt.