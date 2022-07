Databureau Gracenote geeft Flames 1 procent kans op EK-winst, Engeland topfavoriet

Topfavoriet is gastland Engeland. Het databureau geeft Engeland op basis van zo’n 1 miljoen simulaties van het verloop van het EK 21 procent kans om het toernooi te winnen. Zweden is de nummer twee in de voorspelling met 18 procent kans. Frankrijk, tegenstander van de Flames in de groepsfase, staat op de derde plaats met 15 procent, voor titelverdediger Nederland (12 procent). Italië is achtste met drie procent, IJsland en België krijgen van Gracenote één procent kans om het toernooi te winnen. Een ticketje voor de tweede ronde dan maar? Het zou een historische kwalificatie zijn, maar ook daarvoor hebben de Flames volgens Gracenote slechts 27 procent kans, minder dan IJsland (38 procent), Italië (52 procent) en Frankrijk (82 procent).

Volgens Gracenote komt uit de simulaties Zweden - Nederland als meest waarschijnlijke finale van het EK, gevolgd door Engeland - Frankrijk en Engeland - Duitsland.

Het EK start woensdag in Manchester met het duel tussen Engeland en Oostenrijk. De Flames werken zondag hun eerste groepsduel af tegen IJsland, op papier de zwakste tegenstander in de groep.