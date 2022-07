Schietpartij in Chicago tijdens 4 juli-parade: “Meer dan 20 schoten gehoord”

De politie is opgeroepen voor een schietpartij tijdens een parade voor Onafhankelijkheidsdag in Highland Park, een buitenwijk van Chicago in de Amerikaanse staat Illinois. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media maandag. Over mogelijke slachtoffers is nog geen duidelijkheid.

Het stadsbestuur van Highland park, een buitenwijk zo’n 40 kilometer ten noorden van Chicago, zegt op Twitter dat de politie is opgeroepen en dat de 4 juli-parade afgelast is. Er zouden verschillende schoten zijn afgevuurd.

Volgens lokale media zijn verschillende mensen neergeschoten maar er zijn nog geen officiële cijfers. Ook buurtbewoners spreken van “meerdere schoten”. Volgens één getuige zou het zelfs om zo’n 20 à 25 geweerschoten gaan. “Ze waren heel snel na elkaar te horen. Dus het had niet gewoon een handvuurwapen kunnen zijn”, zegt Miles Zaremski die in Highland Park woont aan Chicago Sun Times. Hij zegt ook “verschillende mensen te hebben gezien die geraakt waren”, waarvan een vrouw die bedekt was met bloed. “Zij heeft het niet overleefd”, zegt hij.

De politie zou de mensen opgeroepen hebben om zo snel als mogelijk weg te gaan en zich te verspreiden. “Het is niet veilig om hier te blijven”, klonk het. Er werden stoelen, kinderwagen en dekens achtergelaten. Op videobeelden is te zien hoe er een band nog aan het paraderen en spelen was, toen de mensen plots massaal weg begonnen te lopen.

Al 54 mensen neergeschoten sinds vrijdag

Het is een van de vele schietpartijen die tijdens het Fourth of July-weekend hebben plaatsgevonden. In totaal werden sinds vrijdag al 54 mensen neergeschoten, 7 daarvan overleefden het niet. Vrijdag alleen al werden er in de Verenigde Staten 22 mensen neergeschoten waarvan 4 overleden zijn.

Vorige jaar werden maar liefst 19 mensen vermoord en werden meer dan 100 mensen neergeschoten tijdens het onafhankelijkheidsweekend.

Fourth of July is de nationale feestdag van de Verenigde Staten. Dan wordt de onafhankelijkheid van 1776 herdacht, dat gaat gepaard met verschillende parades.

