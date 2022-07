112 - VERHALEN VAN OP SPOED. “Ik kwam binnen met rugpijn, een dag later was ik mama”

In deze nieuwe podcast gaat Stef Vanlee, spoedverpleger bij het ZNA Jan Palfijn, op zoek naar mensen die hij verzorgd heeft. En beleeft hij het verhaal opnieuw door hun ogen.

Udoka is een jonge vrouw die met stekende rugpijn op spoed wordt binnengebracht. Bij een zwangerschapstest blijkt ze onverwacht positief. En na verder onderzoek blijkt de bevalling wel héél nakend...

Elke dinsdag, een hele zomer lang, brengen we met deze podcast een opvallende getuigenis, waarin patiënten hun verhaal vanop spoed vertellen. Wie de verhalen al sneller wil beluisteren, kan zich abonneren via de podcastkanalen van Spotify, Apple of Google Podcasts.

Stef Vanlee schreef recent ook een gelijknamig boek, 112 Verhalen, waarin zijn eigen beleving centraal staat.