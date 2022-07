Boerenprotest Nederland: enkele mensen opgepakt na blokkades op de weg in Brabant en Limburg

De Nederlandse politie heeft maandag enkele mensen opgepakt bij de boerenblokkades op de weg. Dat gebeurde in de provincies in Brabant en Limburg.

In Limburg is een 70-jarige man uit de Nederlandse gemeente Deurne opgepakt bij een blokkade op de A67 richting Venlo. Enkele tractoren hadden daar de afrit bij de Middenpeelweg N277 geblokkeerd. De man werd door de politie meermaals gevraagd om te vertrekken, maar hij weigerde dat. Verder deelde de politie boetes uit aan twintig personen bij deze actie.

In Brabant greep de politie maandagmiddag in bij een blokkade op de A67 bij Hapert. Een tractorbestuurder werd opgepakt omdat hij geen identiteitsbewijs kon laten zien. Ook bekeurde de politie enkele tientallen bestuurders voor het blokkeren van de weg en in enkele gevallen voor het bellen tijdens het rijden.

Maandagavond sloot de politie de Afsluitdijk af, een waterkering tussen de provincies Noord-Holland en Friesland die het IJsselmeer afsluit van de Waddenzee, door demonstrerende boeren. Dat gebeurde in de richting van Noord-Holland. Het is nog niet duidelijk hoelang de weg afgesloten zal zijn.

Maandag vinden in Nederland boerenprotesten plaats. De boeren hadden aangekondigd “heel Nederland plat te leggen” uit onvrede over de stikstofplannen van de regering.

(belga)