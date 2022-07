Hij liet weten dat zijn medicatie tegen psychoses niet werkte, enkele uren later opende hij het vuur in een winkelcentrum

De dodelijke slachtoffers zijn twee 17-jarige Denen – een jongen en een meisje – en een 47-jarige Rus die in Denemarken woonde. Vooralsnog mag hun identiteit niet onthuld worden. Net zo min als die van de verdachte, zo besliste de onderzoeksrechter. Bij het drama vielen 27 gewonden. Een deel van hen werd getroffen door kogels, maar de meesten raakten gewond toen in het Field’s shoppingcenter complete paniek uitbrak. In een nabijgelegen concertzaal had wereldster Harry Styles moeten optreden. “We dachten eerst dat de mensen renden omdat ze hem hadden gezien”, zei Cassandra tegen BBC, nadat ze zelf voor haar leven had moeten lopen.

LEES OOK. Dit weten we over de schutter van Kopenhagen: 22-jarige Deen, geruchten over motief en video’s met wapens

De schietpartij maakte een brutaal einde van wat een feestelijk weekend had moeten worden. Er was de start van de Tour de France en het begin van de festivalzomer. “Ik denk dat we zelden zo’n schril contrast hebben meegemaakt als gisteren”, zei premier Mette Frederiksen maandag op een persconferentie. “In een fractie van een seconde stopten het feest en de vreugde en overkwam ons het ergste.”

De verdachte wordt weggevoerd — © AP

Amper een kwartier na de raid werd de 22-jarige verdachte – volgens de politie een etnische Deen – gevat bij de afrit van een snelweg. Hij had een mes, geweer en munitie bij en zou vrijwel meteen hebben gezegd dat hij zijn slachtoffers willekeurig gekozen had. De schutter werd maandagmiddag voorgeleid en verhoord achter gesloten deuren. Hij wordt beschuldigd van drievoudige moord en zeven moordpogingen. Hij blijft nog zeker 24 dagen aangehouden.

Medicatie

Naar een motief is het gissen. De twintiger was al gekend bij de politie, maar voor kleinere feiten. De politie verklaarde wel dat de man psychiatrische problemen heeft en in het verleden al hulp kreeg. Op basis van anonieme bronnen stelt de Deense zender DR dat de man minuten voor de schietpartij tevergeefs een hulplijn probeerde te bereiken. Dat kon de politie gisteren niet bevestigen.

Enkele uren voor hij naar het winkelcentrum trok, postte de verdachte video’s op sociale media waarin hij wapens toont en aangeeft dat zijn medicatie niet helpt. Hij noemt quetiapine. Dat is een geneesmiddel voor de behandeling van psychoses, zware depressies en schizofrenie. In lage dosissen wordt het ook voorgeschreven als slaapmedicatie.

“Bij een correcte indicatie en dosering heeft quetiapine een gunstig effect op acute stoornissen zoals hallucinaties, stemmen horen en waangedachten”, zegt hoogleraar psychiatrie Geert Dom (UAntwerpen). Maar zoals bij elk antipsychoticum is er een zekere persoonlijke variatie. “Het zal het zeker niet bij iedereen even goed doen. Psychiaters zoeken steeds naar het beste middel met het gunstigste effect.”

Terreurdaad?

Ondanks zijn psychiatrische problemen was de man volgens tabloid Ekstra Bladet lid van een schietclub. De wapens die hij bij zich droeg – volgens de krant een jachtgeweer van het merk Sauer en een pistool van het type Walther P38 – zouden op zich niet verboden zijn, maar de man had geen vergunning.

Volgens de politie handelde de man wellicht alleen en wijst niets op een terreurdaad. Toch wordt hierover op sociale media druk gespeculeerd. De verdachte zou lid zijn van de extreemrechtse partij Stram Kurs (‘harde lijn’). Volgens sommige commentatoren op sociale media zou de schutter wel degelijk bewust moslims hebben gezocht. Beelden tonen hoe hij rustig door het centrum stapt en zijn geweer even nonchalant in zijn nek legt. “Hij was psychopathisch genoeg om op mensen te gaan jagen, maar hij rende niet”, zei een getuige. Anderen vertelden dat de hij mensen wijsmaakte dat zijn wapen nep was, en meermaals riep dat hij niet echt schoot, zodat ze dichterbij zouden komen.