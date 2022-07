Vrouw van ter dood veroordeelde VUB-prof is ten einde raad: “Dat terrorist moet worden vrijgelaten voor zijn leven? Het zij zo”

In spanning volgt Vida Mehrannia, de vrouw van de Iran ter dood veroordeelde VUB-professor Ahmadreza Djalali, de discussie in het parlement dinsdag. Kan zijn leven gered worden door een Iraanse terrorist terug te sturen? Ze beseft hoe gevoelig dat in het internationale geopolitieke spel allemaal ligt. “En toch smeek ik Belgische politici om het licht op groen te zetten. Doe iets, red het leven van mijn man en stop de mentale foltering van onze twee kinderen.”