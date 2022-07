Op de eerste training van bondscoach Ives Serneels in 2011 bestond de staf van de Red Flames uit amper vijf leden. Intussen staat er niet alleen op, maar ook naast het veld een heus team klaar. Dat team vertrekt woensdag richting Engeland voor het tweede EK in zijn geschiedenis. Alles wat u moet weten over het vertrek van de Flames.