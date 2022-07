Voor het eerst in ons land wordt de verdwijning van een dier als ‘cold case’ geklasseerd. Het dossier rond wolvin Naya wordt afgesloten zonder verdachten of zonder stoffelijk overschot. Maar als er nieuwe elementen of tips opduiken of als een van de daders lompweg zijn mond voorbijpraat, kan het parket Limburg het onderzoek onmiddellijk heropenen.