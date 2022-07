Kinderarts die patiëntjes filmde van naambordje geschrapt, echtgenote zet praktijk alleen verder

Het ziet er naar uit dat kinderarts Jan D.V. (50) uit Veldegem, deelgemeente van het West-Vlaamse Zedelgem, uit de praktijk stapt die hij samen met zijn vrouw runde. Zijn naam is van het naambordje aan de deur gehaald. En ook in de nieuwe boodschap op het antwoordapparaat komt zijn naam niet meer voor. De man zit nog altijd in de cel.

Dokter Jan D.V. wordt er van verdacht dat hij in zijn praktijk stiekem patiëntjes filmde. De opnames die bij hem teruggevonden werden, worden nog verder onderzocht. De pediater zelf zou ontkennen dat het om kinderporno gaat, zoals wordt beweerd. Hij werkt vlot aan het onderzoek mee.

Het heeft er intussen alle schijn van dat de pediater uit de praktijk stapt. Op het naambordje waar hun beide namen stonden, staat enkel nog de naam van zijn vrouw die ook kinderarts is. En ook op het antwoordapparaat is er van zijn naam geen spoor meer. De nieuwe boodschap is door zijn vrouw ingesproken.

De arts neemt voorlopig nog vakantie maar zou eind juli opnieuw patiënten ontvangen.

Meester Stijn Leliaert, advocaat van dokter Jan D.V., wil geen commentaar geven over het feit of de arts nu definitief zijn stethoscoop aan de haak hangt of niet. “Het is veel te vroeg daarvoor”, zegt hij maandagavond.

In Veldegem, deelgemeente van het West-Vlaamse Zedelgem, sloeg het nieuws dat Jan D.V. in de cel zit op verdenking van bezit van kinderporno en voyeurisme in als een bom. Het artsenkoppel stond er hoog aangeschreven.