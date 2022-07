Syrische vluchtelingen Seba (20) en Jolnar (20) spelen Syrische vluchtelingen in Ketnet-reeks: “Ze lieten mijn vader halfdood achter”

De Ketnet-reeks 3Hz is twee sterren rijker. In het tweede seizoen leert de kijker Sera en Rewan kennen, twee Syrische vluchtelingen die af te rekenen krijgen met een huisjesmelker. In het echte leven heten ze Seba Al Rashed Abazed (20) en Jolnar Dayoub (20). Voor beiden is het een rol uit het leven gegrepen: ze moesten namelijk zélf op de vlucht slaan voor het oorlogsgeweld.