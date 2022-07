Dit weten we al over de schietpartij op een Fourth of July-parade nabij Chicago

De feestelijkheden voor de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag zijn in Highland Park, een buitenwijk van de stad Chicago, maandag ontsierd door een massaschietpartij. Minstens zes mensen kwamen om het leven, een verdachte kon na een urenlange klopjacht opgepakt worden. Dit weten we al.

Kort na de start van een Fourth of July parade in de rijke buurt van Highland Park, Illinois, opende een schutter maandagvoormiddag het vuur. De politie denkt dat de dader met een ladder in een steegje op het dak van een winkel langs het parcours klom om van daar op de toeschouwers te schieten. Toen de ordediensten ter plaatse kwamen, verdween hij in de menigte. Op het dak werd nadien een wapen aangetroffen, een “geweer met hoog vermogen”.

© REUTERS

Slachtoffers

Vijf volwassenen kwamen ter plaatse om het leven, een zesde persoon, van wie de leeftijd niet bekend is, overleed in het ziekenhuis. Een getuige vertelde aan The Daily Mail dat ze een meisje in het hoofd geschoten zag worden en haar zag sterven. Een van de slachtoffers is Nicolas Toledo, die eind de zeventig was. Dat heeft zijn familie gezegd aan CBS News. Toledo kwam uit Mexico en was op bezoek bij zijn familie in Illinois. Andere familieleden raakten ook gewond bij de schietpartij, maar zouden niet in levensgevaar zijn. De minister van Buitenlandse Zaken van Mexico heeft bevestigd dat één Mexicaan gedood werd en twee anderen gewond raakten bij de schietpartij.

In totaal werden 26 gewonden naar het ziekenhuis in Highland Park gebracht. Onder hen was een kind in kritieke toestand. Van de gewonden hadden 25 personen schotwonden. De leeftijden van de gewonden lagen tussen 8 en 85 jaar; minstens 4 of 5 gewonden waren kinderen. Van de 26 gewonden hebben er al 19 na verzorging het ziekenhuis mogen verlaten, 2 blijven er in stabiele toestand, terwijl anderen voor gespecialiseerde zorg naar naburige ziekenhuizen zijn overgebracht. Onder hen een kind, nadat het een spoedoperatie onderging.

Verdachte

De politie zette een grootschalige klopjacht op om de schutter op te sporen, waarvoor honderden agenten werden ingezet. Terwijl met de hulp van de FBI de buurt uitgekamd werd met drones en helikopters, en van deur tot deur werd gegaan, verwerkten agenten ook “een significante hoeveelheid digitaal bewijs”. Dat leidde hen tot de identificatie van een verdachte: Robert “Bobby” E. Crimo III (22). Nadat eerst een vaag signalement van de schutter werd verspreid, konden politie en FBI een gedetailleerd opsporingsbericht delen.

Robert E. Crimo, III werd omschreven als een witte man, met enkele opvallende tatoeages op zijn nek en gezicht. Hij zou met een zilverkleurige Honda Fit uit 2010 rijden, met nummerplaat DM 80653. Er werd verondersteld dat de man gewapend en gevaarlijk was, en burgers werd gevraagd “erg alert” te blijven. De politie zei niet te weten of de verdachte zich nog in de perimeter bevond. De FBI beloofde een beloning voor informatie die tot zijn locatie zou leiden.

© via REUTERS

Uiteindelijk zag een agent van North Chicago, die een verkeerscontrole wilde uitvoeren, de verdachte in zijn gesignaleerde wagen. Crimo vluchtte, maar kon na een korte achtervolging gestopt worden in Lake Forest, Illinois. Hij kon zonder incidenten opgepakt worden. Zijn precieze betrokkenheid bij de feiten wordt nog onderzocht en hij is nog niet aangeklaagd, maar volgens een woordvoerder gelooft de politie dat “dit individu verantwoordelijk is voor wat gebeurd is”.

Over zijn motief bestaat nog geen duidelijkheid.

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP

© REUTERS

© AFP

© via REUTERS

© via REUTERS

© REUTERS

© AFP

© via REUTERS

© REUTERS

© GINA TROIANI-SOLORIO via REUTERS