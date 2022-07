Almaar minder afgestudeerden met knelpuntdiploma, vooral in de zorg daling

Vooral in de zorg is de daling uitgesproken. — © FRED DEBROCK

Vooral in de zorg is de daling uitgesproken. Het aantal mensen dat met succes een opleiding tot zorgkundige afrondde, zakte met bijna een derde tegenover 2017. Het aantal afgestudeerden met een diploma als verpleegkundige of met de kwalificaties voor verantwoordelijke in de kinder­opvang ligt ruim een kwart lager. Het aantal afgestudeerde leerkrachten viel met ruim 15 procent terug, zowel voor het basis- als het secundair onderwijs.

Behalve de zorg en het onderwijs springen vooral de industrieel-technische profielen en afstuderenden met zicht op een job in de bouw in het oog. Van dakdekkers en schrijnwerkers over installateurs van liften of elektronische installaties tot loodgieters en werfleiders: allen komen ze veel minder vaak van de schoolbanken in het werkveld terecht dan vijf jaar geleden.

Het aantal studenten in op­leidingen die leiden naar com­merciële en financiële knelpunt­beroepen loopt minder snel terug of stijgt zelfs licht.