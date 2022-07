Biden roept op nationale feestdag op tot eenheid en haalt uit naar Hooggerechtshof

“Je hebt allemaal gehoord wat vandaag gebeurd is”, zei Biden, verwijzend naar de schietpartij op een 4 juli-parade in Illinois. “Elke dag worden we eraan herinnerd dat niets gegarandeerd is over onze democratie, niets gegarandeerd over onze manier van leven. Je moet ervoor vechten, het verdedigen.” Hij verwees naar de onlangs ondertekende nieuwe wapenwet. “Dingen zullen beter worden, maar niet zonder meer hard werk samen.”

“Ik weet dat veel Amerikanen vandaag om zich heen kijken en een verdeeld land zien. Ze maken zich daar ernstig zorgen over”, zei de president. “Ik begrijp dat. Maar ik geloof dat we meer verenigd zijn dan verdeeld. Meer zelfs, ik geloof dat het een keuze is die we maken. Ik geloof dat het binnen onze macht ligt om voor eenheid te kiezen.”

Opvallend was dat Biden in zijn toespraak ook stelde dat “de vrijheid wordt aangevallen, zowel hier als in het buitenland”. Volgens de president zijn er redenen om aan te nemen “dat dit land achteruitgaat, dat de vrijheid wordt beknot, dat rechten waarvan wij dachten dat ze beschermd waren, niet langer gelden”. Biden verwees daarmee naar controversiële beslissingen van het Amerikaanse Hooggerechtshof, dat onlangs onder meer het federaal recht op abortus ongedaan heeft gemaakt.