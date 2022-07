Scholz en Macron overleggen in Parijs over Oekraïnebeleid

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Franse president Emmanuel Macron hebben maandagavond voor overleg samengezeten in Parijs. De situatie in Oekraïne was het belangrijkste onderwerp op de agenda.

Concreet werd tijdens het werkdiner gesproken over de verdere steun aan Oekraïne en over een Frans-Duitse coördinatie bij de reactie op de Oekraïense oorlog, zo blijkt uit een mededeling van het Elysée.

Er werd ook overlegd over bijkomende maatregelen om de EU minder afhankelijk te maken op het vlak van “energie, defensie en strategische grondstoffen”. Tot slot werd ook de situatie in de Sahel besproken. Zowel Duitsland als Frankrijk is in die regio betrokken bij de strijd tegen het islamistisch terrorisme.

Macron en Scholz hadden vorige maand nog samen een bezoek gebracht aan de Oekraïense hoofdstad Kiev. De voorbije dagen hebben de twee leiders elkaar ook verschillende keren ontmoet op internationale topbijeenkomsten. “Of het nu gaat om de G7-top in Elmau, de NAVO-top, of een bijeenkomst hier in Parijs: het is goed dat we nauw contact blijven hebben over de vele dringende kwesties van deze dagen”, schrijft Scholz maandagavond op Twitter.