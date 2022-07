Overstromingen in Australië uitgeroepen tot natuurramp

De Australische regering heeft de overstromingen in de deelstaat New South Wales dinsdag uitgeroepen tot een natuurramp. Die maatregel laat toe om sneller noodfondsen vrij te maken voor de getroffen gebieden.

Vooral de grootstedelijke regio Sydney wordt sinds vrijdag zwaar getroffen door de hevige regenval en de overstromingen. Volgens de Australische omroep ABC hebben in totaal al 50.000 mensen het bevel gekregen om hun woning te verlaten.

De hulpdiensten blijven uitrukken om mensen te redden en om water weg te pompen uit de huizen. Bijna 20.000 gezinnen zitten zonder elektriciteit.

Australië krijgt geregeld te maken met extreme weersomstandigheden. Als gevolg van de klimaatverandering is dat de voorbije jaren zelfs nog toegenomen. Zo kregen grote delen van het land in januari nog te maken met een hittegolf, waarbij in het westen van het land temperaturen van meer dan 50 graden Celsius werden geregistreerd.

© AP

© AP

© AP