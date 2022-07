Italiaanse media: “AC Milan brengt eerste bod van 20 miljoen uit op Charles De Ketelaere, Club Brugge wil veel meer”

AC Milan heeft zijn pijlen gericht op Charles De Ketelaere, dat was al langer duidelijk. Volgens Italiaanse media hebben de Milanezen nu ook een eerste bod uitgebracht op de 21-jarige Rode Duivel: 20 miljoen euro plus bonussen. Voor Club Brugge is dat lang niet genoeg.

Het was Gianluca Di Marzio, een transferspecialist die voor Sky Sports werkt, die het nieuws maandagavond naar buiten bracht. Volgens Di Marzio liggen de eisen van Club Brugge voor De Ketelaere op dit moment nog ‘veel hoger’ en is er ook concurrentie van Premier League-club Leeds United. Of de Engelsen al een bod deden, is voorlopig niet duidelijk.

30 à 35 miljoen

Ook La Gazzetta dello Sport, waar De Ketelaere nog maar eens op de voorpagina prijkt, schrijft over een eerste bod van 20 miljoen euro plus bonussen. La Gazzetta weet dat De Ketelaere het duurste target is van Milan, Club Brugge zou zo’n 30 à 30 miljoen willen, maar ook dat zijn loon van ongeveer twee miljoen euro per jaar ‘meevalt’. De deal zou in de komende 10 à 15 dagen in orde kunnen komen, maar bij Club hebben ze zeker geen haast, aldus La Gazzetta. Voor blauw-zwart kan CDK ook nog een jaartje blijven.

Ziyech

Naast De Ketelaere wil Milan ook de Nederlandse Marokkaan Hakim Ziyech halen bij Chelsea. De Lage Landen zijn populair in Milaan. Eerder haalden de Rossoneri ook al Divock Origi binnen. Alexis Saelemaekers speelt al twee jaar bij de Milanezen.

De voorpagina van La Gazzetta dello Sport:

© La Gazzetta dello Sport

