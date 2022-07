Zes bendeleden overleden na “incident” in gevangenis in Honduras

Zes leden van een bende zijn maandag om het leven gekomen bij een “incident” in een zwaarbeveiligde gevangenis in Honduras. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt.

“Er vond een incident plaats in de strafinrichting Ilama (El Pozo), in Santa Barbara, waar de dood van zes gevangenen werd gemeld”, aldus het ministerie van Veiligheid. Er is een onderzoek geopend naar de omstandigheden. Volgens Pedro Joaquin Amador, binnen de regering bevoegd voor de gevangenissen, behoren de overledenen tot de bende Barrio 18.

Gevangenisdirecteur Maron Largo vertelde aan lokale media dat de lichamen op de grond zijn aangetroffen, enkel gekleed in ondergoed, in een gebouw waar leden van de bende worden opgesloten. De afgelopen dagen “was er geen situatie geweest die ons kon alarmeren. De verrassing was totaal”, verklaarde hij.

De gevangenis in het noordwesten van het land huisvest zo’n 1.600 gedetineerden, van wie er bijna 600 tot Barrio 18 behoren. Eind januari stierven vier leden van de bende, en raakten elf bendeleden gewond bij confrontaties met anderen in de gevangenis El Porvenir, aan de Caraïbische kust van Honduras.