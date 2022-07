Tien jaar geleden overleed profrenner Rob Goris (30) na hartaanval: “Dat laatste sms’je maakt me zo blij”

Herentals

Het is vandaag tien jaar geleden dat vrienden en familie afscheid namen van Rob Goris. De Herentalsenaar, ijshockeyer en wielrenner werd 30 jaar. Hij overleed aan een hartaanval in 2012, net nadat hij nog te gast was geweest in wielerprogramma Vive Le Vélo tijdens de Tour. Vader André Goris zal zoals elke 5de juli met een Bolleke Koninck in de hand schol zeggen op Rob. “Ik draag vandaag een broek die van hem is geweest. Puur toeval, denk ik.”