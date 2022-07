Overvallers van Nederlandse kunstbeurs vluchtten weg op twee elektrische stepjes

De Nederlandse politie is op zoek naar een vijfde man, die vorig week maandag, een dag voor de juwelenroof, de toegangsbewijzen voor de overvallers heeft gekocht. De politie heeft beelden van de vijf mannen vrijgegeven, in de hoop dat iemand hen herkent.

Vier mannen pleegden vorige dinsdag op brutale wijze een roofoverval op de kunstbeurs Tefaf in Maastricht. Het viertal – gekleed in colbertjes en flatcap-petten – kwam het exhibitiecentrum tussen 11.22 en 11.35 uur afzonderlijk binnen. Terwijl twee overvallers de bezoekers met vuurwapens op afstand hielden, sloegen twee overvallers met een moker de vitrine van een Londense juwelier in. Op de camerabeelden zijn er geen zichtbare tekenen dat de mannen die voorwerpen bij binnenkomst bij zich hadden.

Na hun overval vluchtten de mannen naar buiten via de trap van het restaurant. Volgens twee werknemers van de beurs die tijdens de overval aanwezig waren, vluchtten de mannen via een route die niet bekend was bij het grote publiek. “Ze renden via een looproute van het personeel, achter de schermen. Dat is wel opmerkelijk, want ze kenden de weg blijkbaar goed. Het was ook de snelste route naar buiten”, klinkt het.

Op stepjes

Daar lagen vermoedelijk twee elektrische stepjes klaar, waar het viertal in duo’s mee naar wegreed. Rechercheurs vermoeden dat ze vervolgens naar een ander vluchtvoertuig in de buurt reden. Daarna ontbreekt elk spoor van de mannen.

Het onderzoek naar de overval loopt nog volop. De politie wil enkel kwijt dat er sieraden buit zijn gemaakt, maar wil niet vertellen welke. Volgens kenners zijn de overvallers er – naast mogelijk kostbare diamanten Cartier-oorbellen (ter waarde van 4,5 miljoen dollar) – ook vandoor gegaan met een peperdure halsketting van 27 miljoen euro.