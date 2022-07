Kévin Denkey is de ijskoning van Cercle Brugge: “We hebben alles om een grote ploeg te worden”

Kévin Denkey scoorde zaterdag twee keer tegen PSV. Om maar te zeggen dat de oneliner van coach Dominik Thalhammer – “Succes hebben is ook mensen beter maken” – alvast op de spits van toepassing is. Na de draw tegen PSV vloog Cercle Brugge maandagmorgen naar Nice. Tussen de rotsen van La Turbie baadt de Vereniging in de weelde om zich in de vierde trainingsweek verder klaar te stomen tegen 24 juli. Cercle wil weer een challenger zijn voor de top 8.