Highland Park was al 309e “mass shooting” in Verenigde Staten dit jaar

De schietpartij in Highland Park was de dodelijkste, maar lang niet de enige schietpartij in de Verenigde Staten tijdens het afgelopen ‘4th of July’-weekend. Meer nog: het was zelfs niet de enige in de Chicago-regio alleen. Met Highland Park komt de teller van “mass shootings” in de VS dit jaar al op 309 te staan.

Op de website van het Gun Violence Archive, een non-profitonderzoeksgroep, worden alle “mass shootings” in de Verenigde Staten bijgehouden. Daarbij gaat het alleen om schietpartijen waarbij minstens vier slachtoffers (doden of gewonden) vielen, de schutter niet meegerekend.

Alleen al op de ‘4th of July’, de nationale feestdag, werden er zes van die massaschietpartijen geregistreerd op de website. Met zeker 6 doden en 31 gewonden was de schietpartij in Highland Park veruit de dodelijkste, maar ook bij een schietpartij in Sacramento (Californië) viel een dode. En ook in Chicago zelf, op minder dan 20 kilometer van Highland Park, was een schietpartij waarbij vijf gewonden vielen. Verspreid over de Verenigde Staten waren er in het verlengde “feestweekend” zelfs 13 massaschietpartijen, die in totaal aan 14 mensen het leven kostten.

Volgens NBC Chicago werden er afgelopen weekend in Chicago alleen minstens 57 mensen neergeschoten. 9 van hen kwamen om het leven. En in die cijfers werd Highland Park, een (welgestelde) buitenwijk van Chicago, nog niet eens bijgeteld.

Dat feestdagen leiden tot een uitbarsting van geweld, is helaas ook geen uitzondering in de Verenigde Staten. Ook tijdens het ‘Memorial Day’-weekend eind mei werden maar liefst 14 massaschietpartijen geregistreerd.

