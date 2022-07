Leuven/Genk/Oudsbergen

Zelfs een vakantie dicht bij huis bleek voor Bo Vanhoorne, een meisje van zeven met een zeldzame tumor, geen goed idee. En dus annuleerden haar ouders kort na de boeking hun verblijf in Center Parcs Parijs. “Maar we moesten toch 150 euro betalen, ook al hadden we de situatie toegelicht.”