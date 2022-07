Twee Nederlandse verdachten in buitenland aangehouden voor moord op Peter R. de Vries

In het onderzoek naar de moord op de Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries zijn maandag twee nieuwe verdachten aangehouden. Dat meldt het Nederlandse Openbaar Ministerie dinsdagochtend. Op Curaçao werd een 27-jarige Nederlandse man aangehouden, in Spanje een 26-jarige Nederlander.

Het gaat om de vierde en vijfde aanhouding in het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries, aldus het OM. Eerder raakte al bekend dat er maandag ook een 27-jarige man met de Poolse nationaliteit in een Nederlandse cel was opgepakt. Hij wordt verdacht van het aansturen van de vermoedelijke moordenaars van Peter R. de Vries.

De twee vermoedelijke uitvoerders, Delano G. (22) en Kamil E. (36)., werden kort na de aanslag opgepakt. Tegen hen is een levenslange gevangenisstraf geëist. Zij horen op 14 juli hun vonnis.

De verdachte op Curaçao wordt volgens het OM “binnenkort” overgebracht naar Nederland. De Spaanse autoriteiten is eveneens gevraagd de daar opgepakte verdachte uit te leveren. Dit zal naar verwachting “minimaal enkele weken in beslag nemen”.

Het OM zegt in een verklaring verder niet meer informatie te kunnen delen over de zaak, maar volgens Het Parool waren de mannen aanwezig in de Lange Leidsedwarsstraat, direct nadat Peter R. de Vries daar was neergeschoten. Mogelijk maakten zij filmpjes van hem na de aanslag, schrijft de krant.

De Vries werd op 6 juli vorig jaar in het centrum van Amsterdam neergeschoten, kort na een optreden in tv-programma RTL Boulevard. Hij bezweek negen dagen later in het ziekenhuis.