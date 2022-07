Dit is de Belg die opgepakt werd in Iran “als pasmunt voor terrorist”: 41-jarige ngo-medewerker uit Doornik

De Belgische ngo-medeweker die in Iran werd opgepakt, is Olivier Vandecasteele, een 41-jarige man uit de streek rond Doornik. Dat heeft de familie van Vandecasteele bekendgemaakt in een persbericht. De veiligheidsdiensten vrezen dat het land hem gevangen houdt om te dienen als pasmunt voor een Iraanse diplomaat die achter een verijdelde aanslag tegen Iraanse oppositieleden zat.

Vandecasteele werd op 24 februari opgepakt in Iran. Sindsdien zit hij in de gevangenis van Evin, “in zeer moeilijke omstandigheden” aldus zijn familie. Hij zit er in volledige isolatie. Zijn familie had eenmaal contact met hem, maar hij heeft geen contact met zijn Iraanse advocaten. “Wegens het slechte eten heeft hij veel gewicht verloren, en hij heeft gezondheidsproblemen”, aldus nog de familie.

Vandecasteele werkte jarenlang als humanitaire medewerker in Afghanistan, en was sinds 2015 actief in Iran als ‘country director’ voor verschillende ngo’s. Hij ijverde voor het versterken van de contacten tussen de Iraanse autoriteiten en de grote internationale donoren zoals de Europese Unie, de Verenigde Naties, en andere internationale organisaties. “Zo heeft hij een significante bijdrage geleverd aan het succes van ontwikkelingsmissies en de toegang tot basisgezondheidszorg voor de Afghaanse bevolking die naar Iran is geïmmigreerd”, luidt het in de mededeling van zijn familie.

Ruiloperatie

De Belgische autoriteiten noch zijn naasten hebben een reden voor de “arbitraire” opsluiting gekregen, luidt het. Bronnen binnen de veiligheidsdiensten vermoeden dat de man werd opgepakt om als pasmunt te dienen voor de Iraniër Assolah Assadi. Die laatste werkte voor Iran als diplomaat in Europa, maar werd in 2021 in Antwerpen tot twintig jaar cel veroordeeld als brein achter een verijdelde aanslag tegen Iraanse oppositieleden. Kort na de arrestatie van de man werden onderhandelingen opgestart tussen ons land en Iran die beide landen in staat zouden stellen om gevangenen te ruilen.

De kwestie werd maandag aangekaart tijdens een briefing van de fractieleiders in de Kamer door de Staatsveiligheid. Het wetsontwerp om het verdrag met Iran te ratificeren ligt dinsdag voor in de commissie Buitenlandse betrekkingen van de Kamer. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zal er toelichting geven bij het ontwerp.