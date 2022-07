Hij kan het nog: 36-jarige Sacha Kljestan (ex-Anderlecht) pakt uit met héérlijke assist in MLS

Sacha Kljestan is nog niet versleten. Op zijn 36ste speelt de Amerikaanse middenvelder, die tussen 2015 en 2018 in de Belgische competitie voor Anderlecht uitkwam, nog regelmatig mee bij LA Galaxy in de MLS. Hij moet het vooral doen met invalbeurten, maar laat daarin nog knappe dingen zien. Zo ook maandagavond tegen CF Montréal.