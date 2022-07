Grootschalige politieactie tegen mensensmokkel in vijf Europese landen, waaronder België

De actie was gericht tegen mensensmokkelaars die illegale overtochten over het Kanaal organiseerden voor migranten die naar het Verenigd Koninkrijk wilden. De oversteek werd meestal gemaakt vanuit Noord-Frankrijk, maar eerdere dossiers wezen uit dat onder andere bootjes en reddingsvesten vaak in Duitsland werden aangekocht. Volgens de politie van het Duitse Osnabrück, in de deelstaat Nedersaksen, werden de huiszoekingen dan ook vooral uitgevoerd in de regio rond Osnabrück zelf, maar ook in de omgeving van Bremen en Stuttgart. De West-Duitse stad wordt volgens Duitse media beschouwd als een belangrijke uitvalsbasis voor smokkelnetwerken naar Groot-Brittannië.

In Duitsland werden honderden agenten ingezet om de huiszoekingen en arrestaties uit te voeren. Ook in Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië werden tijdens de actie arrestaties verricht.

Het cruciale Belgische luik van het onderzoek wordt gevoerd door het parket van West-Vlaanderen en het team mensensmokkel van de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie (FGP), onder leiding van een Brugse onderzoeksrechter. Volgens het West-Vlaamse parket zijn er ook linken met andere Belgische arrondissementen. Het onderzoek werd ook ondersteund door het federaal parket. Over de precieze inhoud van het dossier kan procureur Frank Demeester nog niets kwijt. “Wij zijn zeer trots op de resultaten van deze internationale actie, waarin België een zeer substantieel aandeel heeft. De samenwerking met de andere arrondissementen (politie én justitie) en met de ons omringende landen heeft tot dit succes geleid”, klink het in een korte mededeling.

Het is niet toevallig dat België een belangrijke rol speelde in het onderzoek naar het mensensmokkelnetwerk. De afgelopen jaren werden vooral aan de Westkust immers steeds vaker verdachte voertuigen met een Duitse nummerplaat tegengehouden. De bestuurders bleken bijna allemaal vanuit Duitsland onderweg te zijn naar Noord-Frankrijk met bijvoorbeeld bootjes, buitenboordmotoren en reddingsvesten. Een Fransman die een deel van de spullen uitgerekend in Osnabrück had opgehaald, werd in maart door de Brugse strafrechter veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Kopstukken van een gelijkaardige Iraans-Duitse mensensmokkelorganisatie kregen in juni 2021 zelfs twaalf jaar cel. Woensdag doet de Brugse correctionele rechtbank uitspraak in nog twee dergelijke smokkeldossiers.

De operatie in de vijf Europese landen werd gecoördineerd door de Europese politiedienst Europol en Eurojust, het EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken. In het hoofdkwartier van Eurojust in Den Haag zal woensdag om 11 uur een persconferentie gehouden worden. Daarna zal ook het West-Vlaamse parket meer details over de resultaten van de actie vrijgeven.