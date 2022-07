In Rome komt door de lage waterstand een oude ruïne weer boven water. — © AFP

Wie een vakantie gepland heeft in Italië zal deze zomer rekening moeten houden met tal van droogtemaatregelen. In het noorden van het land is de noodtoestand afgekondigd en leggen heel wat gemeenten eigen regels op. Liggen toeristen er straks te zonnen naast een leeg zwembad?