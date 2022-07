Lichaam van man aangetroffen: politie en parket voeren onderzoek naar verdacht overlijden

Het lichaam van een man is maandagavond langs de velden in de Blauwenbergstraat in Nieuwerkerken aangetroffen. De politie en parket voeren nu een onderzoek naar het verdachte overlijden.

Het was rond 21.30 uur dat het lichaam werd ontdekt in een veld langs de kant van de weg. De politie kwam meteen ter plaatse en er werd een zoekactie opgestart. “Er werd ook een afstapping gedaan. Die heeft tot drie uur ’s nachts geduurd”, laat de politie van Aalst weten. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat het om een man gaat. “Een wetsdokter voert momenteel de lijkschouwing uit om de doodsoorzaak te achterhalen”, klinkt het. Ook over de identiteit en leeftijd van de man is momenteel nog niet meteen duidelijkheid. “In afwachting van het onderzoek kan momenteel nog geen verdere informatie gegeven worden”, aldus de politie van Aalst.