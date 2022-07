Dit weekend eerste rode zaterdag op de weg

Bij ons start het bouwverlof in Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Limburg, en Leuven. In Duitsland begint de zomervakantie in de regio’s Brandenburg, Berlijn, en Hamburg, in Oostenrijk in Karinthië, Opper-Oostenrijk, Salzburg, Stiermarken, Tirol, en Vorarlberg. Ook in Midden-Nederland en Frankrijk begint de zomervakantie, zegt VAB.

In België wordt het vooral druk op vrijdagnamiddag en zaterdagvoormiddag, met files in de richting van de kust, op de E411 in de richting van de Ardennen, en op de E19 en de E17 richting Parijs (oranje). Op vrijdag kan het de hele dag ook erg druk zijn op de ring van Brussel, en in de omgeving van Antwerpen en Luik.

In Frankrijk wordt vrijdag erg moeilijk verkeer verwacht met files (rood) op de A10 tussen Orléans en Tours, en op de A7 tussen Lyon en Orange. “Probeer deze snelwegen te vermijden tussen 15 en 20 uur”, klinkt het. Zaterdag is een rode dag voor het vertrek in heel Frankrijk, zegt Touring.

VAB verwacht in Duitsland en Oostenrijk komend weekend de eerste rode zaterdag, met heel wat verkeersdrukte, vooral zaterdagvoormiddag. Vooral op de A10, zeker aan de Katschberg- en Tauerntunnel, wordt het aanschuiven, net als op de hoofdwegen richting Italiaanse en Franse kusten.

In Zwitserland verwacht Touring voor het vertrek op vrijdag druk verkeer (oranje). Zaterdag en zondag zou het vooral zeer druk kunnen zijn met lange files (rood). In Italië en Spanje verwacht Touring enkel op zaterdag zeer moeilijk verkeer met lange files (rood).