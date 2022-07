Negen doden bij hevige regenval in Pakistan

In Pakistan in de provincie Baloechistan zijn bij hevige regenval zeker negen mensen, onder wie ook kinderen, om het leven gekomen. Dat hebben de autoriteiten gezegd.

Volgens een woordvoerder van de provinciale dienst voor rampenbeheer werden drie vrouwen en vijf kinderen meegesleurd door het wassende water. Ruim tien mensen raakten gewond. “Er stromen nog altijd berichten over schade en vernielingen binnen, dus het aantal slachtoffers loopt mogelijk verder op”, aldus de woordvoerder.

Hevige regen en forse wind veroorzaakten overstromingen in steden en beschadigden meer dan 200 huizen en andere infrastructuur in de provinciehoofdstad Quetta. In het noordwesten van het land zijn intussen verschillende wegen geblokkeerd als gevolg van aardverschuivingen. Heel wat mensen die in geïmproviseerde huizen wonen, raakten dakloos.

Volgens officiële cijfers van de autoriteiten voor rampenbestrijding kwamen in Pakistan sinds 14 juni al minstens 38 mensen om het leven bij regengerelateerde incidenten. Het land kampte de voorbije jaren in stijgende mate met overstromingen, bodemerosie, wolkbreuken, droogte en smog.

