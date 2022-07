PSG bevestigt eindelijk het vertrek van coach Pochettino, Galtier zit klaar in de wachtkamer: volg straks witte rook?

Wat al langer duidelijk was, is nu ook officieel: Mauricio Pochettino is niet langer de hoofdtrainer van de Franse landskampioen Paris Saint-Germain, zo bevestigde de club dinsdagmiddag in een persmededeling.

De Argentijn was sinds januari 2021 in het Prinsenpark aan de slag en greep in zijn eerste seizoen meteen naast de titel. Dat werd afgelopen seizoen rechtgezet met de tiende landstitel in de clubgeschiedenis, maar de ambities van de Qatarese eigenaars liggen in de Champions League en daar wou het weer niet lukken voor de Parijzenaars, die vroegtijdig werden uitgeschakeld door Real Madrid, de latere winnaar.

Dinsdagnamiddag omstreeks 13u45 houdt PSG een persconferentie en de verwachting is dan dat Christophe Galtier zal aangekondigd worden als nieuwe hoofdtrainer. De 55-jarige Fransman zou in de hoofdstad een contract ondertekenen voor twee seizoenen.