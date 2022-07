Secretaris-generaal Stoltenberg rekent op snelle ratificatie van NAVO-toetreding Finland en Zweden

De ambassadeurs van de dertig lidstaten ondertekenden dinsdag de protocollen voor de toetreding van de twee Noordse landen. Volgens de NAVO-baas gaat het om een “historische dag”. “Voor Finland, voor Zweden, voor de NAVO en voor de Euro-Atlantische veiligheid”, zei Stoltenberg op een persconferentie na de ondertekening, aan de zijde van de Finse minister van Buitenlandse Zaken Pekka Haavisto en de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Ann Linde.

“Ik reken nu op alle bondgenoten om een snelle ratificatie van de toetreding te verzekeren, volgens hun nationale procedures”, zei Stoltenberg. “Verschillende landen hebben verschillende procedures”, merkte hij ook op. Daardoor is het moeilijk te voorspellen hoe lang dat zal duren. “Verschillende landen hebben zich voorbereid om dit snel te doen”, aldus nog de secretaris-generaal. “Tot dusver is dit het snelste toetredingsproces in de geschiedenis van de NAVO.”

In een afzonderlijke persmededeling maakten Denemarken, IJsland en Noorwegen dinsdagmiddag al bekend klaar te zijn om de toetreding te ratificeren en dat over te maken aan de regering van de Verenigde Staten, de laatste stap in het proces. In Nederland keurde dinsdagmiddag een extra ministerraad de toetreding goed, waarna het parlement er aan zet is.

Naar schatting kan het nog zes tot acht maanden duren, voordat Finland en Zweden daadwerkelijk lid zijn van het bondgenootschap. In België stemde de ministerraad vrijdag al in met de toetreding. Nu is dus ook nog parlementaire goedkeuring nodig.

“Van nu af aan zullen Finland en Zweden de status van ‘invitee’ hebben, en zullen ze deelnemen aan onze gesprekken”, aldus nog Stoltenberg. “Ik kijk ernaar uit twee nieuwe vlaggen hoog te zien wapperen bij de NAVO.”

Turks verzet

Turkije hield de start van het toetredingsproces aanvankelijk tegen. Ankara beschuldigde beide landen ervan steun te bieden aan de Koerdische Arbeiderspartij PKK en de Koerdische militie in Syrië YPG. Finland en Zweden ontkenden dat. Een doorbraak kwam er aan de vooravond van de NAVO-top vorige week in Madrid. De drie landen kwamen tot een memorandum, waarin ze beloofden te zullen samenwerken in de strijd tegen terrorisme. Dat omvat uitleveringsakkoorden en beloftes om een einde te maken aan wapenembargo’s.

De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken benadrukte dat Zweden dat trilaterale memorandum zal respecteren. “Finland is geen enkele vorm van veilige thuis voor terrorisme en zal dat ook nooit zijn”, onderstreepte ook de Finse minister Haavisto van zijn kant.

Stoltenberg noemde het memorandum dan weer een “goed platform” om de inspanningen tegen terrorisme op te voeren. “Dit gezamenlijke memorandum past heel goed binnen de inspanningen om terrorisme te bestrijden”, zei hij.

Op 18 mei hadden de twee landen hun verzoek om lid te worden officieel overhandigd aan Stoltenberg. Op de NAVO-top van vorige week in Madrid – na het trilateraal memorandum – beslisten de lidstaten dan om de twee landen officieel uit te nodigen en om de protocollen te ondertekenen. De toetreding is een rechtstreeks gevolg van de Russische oorlog in Oekraïne. Finland en Zweden waren geruime tijd neutraal, maar tegelijk ook nauwe partners van de alliantie.