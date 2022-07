Julia (101) overleeft gewelddadige inbraak niet (maar getuigt voor dood nog over inbreker)

Bij een gewelddadige inbraak in Manage, nabij Charleroi, is vorige woensdag een 101-jarige vrouw om het leven gekomen. Dat meldt Sudpresse.

Een inbreker zou de woning van Julia Giboux (101) betreden hebben via een openstaande deur aan de achterkant van haar huis. De vrouw, die nog zelfstandig woonde, bevond zich op dat moment in de keuken. Daar zou de man volgens het parket van Charleroi zijn wapen op haar gericht hebben, en geld geëist hebben. Toen ze antwoordde dat ze geen geld had, zou de dief de vrouw geschopt hebben waardoor ze viel. Daarna verliet hij het huis met lege handen.

Julia legde na de feiten eerst nog verklaringen af bij de politie. Daarna werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan haar verwondingen. Het parket heeft een onderzoek geopend naar poging tot diefstal met verzwarende omstandigheden, maar er is voorlopig nog geen verdachte aangehouden.