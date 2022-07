Loslopende ‘pocket bully’ bijt kind (6) en grijpt het bij de nek, slachtoffertje afgevoerd

Sint-Truiden

Een zesjarig kind moest maandagavond naar het ziekenhuis worden overgebracht nadat een hond het jonge slachtoffertje had gebeten. Het incident deed zich voor op de Groenmarkt in Sint-Truiden. Wat er met de hond zal gebeuren is nog niet bekend.

In welke toestand de zesjarige, wonend in Sint-Truiden, naar het ziekenhuis werd overgebracht is niet bekend, maar de hond, een pocket bully van 1 jaar oud, greep zijn slachtoffer volgens getuigen in de nek. Op het moment van de aanval liep het dier los. Nog volgens getuigen hadden twee mannen de hond bij. Zij zouden even voor de feiten de leiband weggehaald hebben zodat de pocket bully in alle vrijheid met het water van de fonteintjes kon ravotten.

Waarom de hond naar de jongen greep wordt verder onderzocht. De viervoeter werd bestuurlijk in beslag genomen en ondergebracht in het dierenasiel. Een dierengedragstherapeut zal nu een karaktertest uitvoeren en op basis hiervan worden verdere stappen ondernomen.

De politie stelde ook de nodige pv’s op gericht aan het baasje. ppn