“Nog hele dag bestellingen aangenomen en dan pas horen dat het gedaan is”: bekende slagerij sluit plotseling de deuren

Butcher Roland, met beenhouwerijen in Meise en in Merchtem, gaat niet meer open. De eigenaars hebben het faillissement aangevraagd. “Ook wij hadden dit niet zien aankomen. Tot vlak voor sluitingstijd hebben we nog bestellingen aangenomen. Dan vernamen we dat we de volgende dag niet meer hoefden te komen”, zegt het personeel.

De eigenaars hadden de goed draaiende beenhouwerijen aan de Kerkstraat in Merchtem en in de Boechtstraat in Meise in december pas overgenomen. Ze hadden al een beenhouwerij/traiteurszaak in de Jaargetijdenlaan in Elsene en de wijk Fort Jaco in Ukkel, vertelden de eigenaars toen.

De zaken in Meise en Merchtem draaiden goed. Niets liet vermoeden dat er problemen waren. Ook voor het personeel kwam de sluiting als een donderslag bij heldere hemel.

“Donderdag hebben we nog tot tegen sluitingstijd bestellingen aangenomen van klanten. Pas toen de winkel dicht was, kregen we het nieuws te horen. Niemand had dit voelen aankomen. Het getuigt van weinig respect voor het personeel en vooral ook voor de klanten”, zeggen misnoegde medewerkers.

Curator

Op de deur van de winkels hangt geen bericht over de sluiting. Maar die is definitief. De eigenaars beperken zich tot: “we kunnen hier voorlopig geen commentaar over geven.”

Blijkt dat ze het faillissement hebben aangevraagd. Er is ook al een curator aangesteld. De winkel in Elsene zou wel openblijven, die zit onder een aparte vennootschap.