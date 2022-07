Meer dan half miljoen tickets de deur uit voor EK vrouwenvoetbal

“Wie had dat ooit durven te denken voor een vrouwenvoetbaltoernooi? Het is fantastisch en toont aan dat vrouwenvoetbal leeft”, vertelde voormalig voetbalster Nadine Kessler, UEFA-verantwoordelijke voor vrouwenvoetbal. “We komen van ver. Speelsters worden nu behandeld als volwaardige atleten in een sport die professioneel is geworden.”

Met een jaar vertraging vanwege de coronapandemie trappen gastland Engeland en Oostenrijk woensdag in het Old Trafford-stadion van Manchester United het dertiende EK voetbal voor vrouwen op gang. De Red Flames, die er voor de tweede keer bij zijn op een groot toernooi, openen zondag met hun groepswedstrijd tegen IJsland.