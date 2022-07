Stad pakt “gevaarlijkste straat van Aalst” aan... door kruispunt knalrood te schilderen

Nadat vorig jaar een dode was gevallen bij een inhaalmanoeuvre, opperden verschillende inwoners van Gijzegem dat het meer dan genoeg was geweest in de Vereeckenstraat, een belangrijke maar smalle en bochtige verbindingsweg met Wieze. Eenrichtingsverkeer zoals het actiecomité had gevraagd, komt er (voorlopig) niet, maar de stad heeft opdracht gegeven voor ingrepen op korte termijn.

Daarvan zijn de eerste resultaten nu zichtbaar. Sinds kort geldt er een zone 30, en er worden ook fietssuggestiestroken aangelegd. Maar de opvallendste maatregel is zonder twijfel het enorme, rode kleedje waarin het verkeersplateau ter hoogte van het kruispunt met de Roland Monteyne- en de Meirbeekstraat werd gestoken.

“Dit zijn de eerste stappen die we zetten”, zegt schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, Jean-Jacques De Gucht (Open VLD). “Die gaan we evalueren en dan kijken welke maatregelen er verder nodig zijn om hier een duidelijk verschil te maken.”

Eenrichtingsverkeer

Huguette Van Medegael, lid van het actiecomité van Gijzegem en gemeenteraadslid in Aalst, is tevreden. “Ik denk dat iedereen nu wel kan zien dat het een gevaarlijk kruispunt is”, zegt ze. “Ook de fietssuggestiestroken zijn een pluspunt.”

“Omdat vrachtwagens uit tegenovergestelde richtingen elkaar hier moeilijk kunnen passeren, rijden ze om de haverklap op het voetpad, wat gevaarlijk is voor voetgangers en fietsers. We hadden wel liever gehad dat er eenrichtingsverkeer zou ingevoerd worden voor zwaar vervoer, maar volgens de stad lukt dat niet. Nu, tijdens de werken, lukt dat blijkbaar wel en is het hier eindelijk eens rustig. Waarom kan dat niet altijd?”

Francorchamps

Karine Meert (58) woont pal aan het verkeersplateau, aan het begin van de Meirbeekstraat. Zij poneert dat haar straat en ook het smalle Bundelweestraatje slachtoffer is van toenemend sluipverkeer. “Het is de laatste jaren verergerd: vroeger was het het circuit van Zolder, nu dat van Francorchamps”, zegt Meert.

“Bij het fluo-oranjerode kruispunt heb ik mijn bedenkingen. Die dertig kilometer per uur heeft hier ook niets uitgehaald, want ze vliegen nog over het verkeersplateau. Als ik niet achterwaarts mijn hof oprijd, ben ik ’s anderendaags het achterste van mijn wagen kwijt als ik de straat op rijd. Ik vind dat ze hier een speelstraat van zouden moeten maken: met de vele spelende kinderen aan domein Dendergalm in deze straat, is het vele sluipverkeer ronduit onverantwoord.”