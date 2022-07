Festival met ‘neonazi-bands’ op vooravond van IJzerwake mag doorgaan

Frontnacht, het festival dat op zaterdagavond 27 augustus op de vooravond van de IJzerwake in Ieper zou plaatsvinden, mag toch doorgaan. Eerder was daar onduidelijkheid over ontstaan, omdat sommige bands op de affiche een aangebrande reputatie hebben. Maar na ‘niet sluitend negatief advies’ kregen de organisatoren nu toch toestemming.

Het festival Frontnacht heeft de ambitie om het publiek van de IJzerwake te verjongen. Medeorganisator Rob Verreycken stelde na de vorige editie van het evenement vast dat nog heel wat “mensen die zich identitair, patriot en rechts noemen de weg niet vinden naar een eerder traditioneel gebeuren als de IJzerwake. En dus willen we onze boodschap eigentijdser gaan brengen: met een weide die ook al op zaterdag in zomerse sfeer is, met een camping, identitaire muziek, drank- en eetstands, een verkoopdorp en hopelijk véél volk en sfeer”.

Voor die ‘identitaire muziek’ moet onder meer ‘Phil von Flak’ zorgen. Het gaat daarbij om de Duitser Philipp Neumann, zanger van de band Flak, die nu solo optreedt. Uit een van de nummers van Flak: Wir stehen hier Mann für Mann, Nationaler Sozialismus oder Untergang! (Wij staan hier man voor man, nationaalsocialisme of ondergang!). In een ander nummer zingt ‘Phil von Flak’ dat Hitler de Nobelprijs zou moeten krijgen.

Neumann heeft duidelijke banden met de neonazibeweging Hammerskins, net als de Nederlandse singer-songwriter Flatlander, die ook zal optreden. Flatlander is ook gelinkt aan de Blood and Honour-scene. Headliner op het festival is het Italiaanse Bronson, dat dan weer gelinkt is aan de neofascistische beweging CasaPound.

Er zullen ook twee Vlaamse acts optreden. Een van hen is DJ Dré Draait Graag Plaatjes. Het gaat daarbij om Andreas V.H., die ook al opdook in het onderzoek naar Schild & Vrienden, al vroeg het parket niet om zijn vervolging.

Na het bekendmaken van de affiche gingen er allerlei alarmbellen af bij de stad Ieper. Jordy Sabels van oppositiepartij Groen Ieper bond op de gemeenteraad de kat de bel aan. “De affiche staat vol met neonazistische en neofascistische bands”, zei hij. “Ik checkte de groepen op internet en ben er toch niet gerust in. Bepaalde teksten zijn opruiend en gevaarlijk. In enkele gevallen wordt zelfs de holocaust ontkend. Als Vredesstad kunnen we zulke zaken niet tolereren en dit festival heeft dan ook geen plaats op ons grondgebied.”

Schepen Diego Desmadryl (Open Ieper) antwoordde : “Op dit ogenblik is er nog geen aanvraag binnen, maar als zou blijken dat er optredens gepland zijn die rechtstreeks gelinkt zijn aan neonazistische netwerken of banden hebben met neofascistische organisaties, en er dan ook een risico is dat de openbare orde wordt verstoord, dan zullen wij die organisatie weigeren en niet vergunnen.”

Kort daarna diende Frontnacht een aanvraag in. De stad Ieper - bestuurd door N-VA , Vooruit en Open Ieper - informeerde zich zowel bij het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse OCAD als bij Binnenlandse Zaken. In beide gevallen volgde een “niet sluitend negatief advies”. Daarop is beslist dat het festival mag doorgaan. Wel komen er extra veiligheidsmaatregelen en is met de organisatie afgesproken dat het festival stilgelegd kan worden als er neonazistische teksten gezongen worden.

De organisatie van Frontnacht meldt via een bericht op sociale media: “Linkse traantjes alom: Frontnacht gaat door. Bestel nu je kaarten.” Die tickets kosten 30 euro in voorverkoop. Wie voor het eerste optreden nog wil deelnemen aan de ‘braai’ (Zuid-Afrikaans voor barbecue) betaalt 15 euro extra.

Oppositiepartij Groen start een petitie om het festival alsnog tegen te houden.