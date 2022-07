Centraal-Afrikaanse Republiek kampt volgens VN met “ongeziene” humanitaire behoeften

Bijna de helft van de Centraal-Afrikaanse bevolking, zowat 2,2 miljoen mensen, lijdt momenteel onder acute voedselonzekerheid, aldus woordvoerder Tomson Phiri op een persconferentie in Genève. De situatie is vooral te wijten aan de aanhoudende onveiligheid en de ontheemding van de bevolking in het land, dat sinds 2013 in de greep is van een burgeroorlog.

De oorlog in Oekraïne heeft de situatie nog verergerd, aangezien voedselprijzen stijgen. Het WFP verwacht dat de prijs van rijst in augustus met 30 procent omhoog gaat, die van tarwemeel met 67 procent en plantaardige olie met 70 procent.

LEES OOK. Rode Kruis België: “11 miljoen mensen in de Sahel bedreigd door hongersnood”

68,4 miljoen dollar nodig

De VN-organisatie vraagt daarom een onmiddellijke financiering van zowat 68,4 miljoen dollar (ongeveer 66,8 miljoen euro). “De behoeften overtreffen de middelen die wij nu ter beschikking hebben”, aldus Phiri nog. “Als we geen geld hebben, zullen we voedsel van de hongerigen moeten afnemen om andere hongerigen te voederen. Dit is geen gewenste situatie.”

De Centraal-Afrikaanse Republiek is volgens de VN het op één na minst ontwikkelde land ter wereld en zal naar verwachting ook in 2023 afhankelijk zijn van humanitaire hulp. Het is naast Jemen, Afghanistan en Zuid-Soedan een van de landen met hoogste percentage mensen in acute voedselonzekerheid.