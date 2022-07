Bosbrand bedreigt grote olijfboomgaard in midden van Griekenland

In Griekenland zijn elf blusvliegtuigen, een tiental helikopters en meer dan honderd brandweerlieden ingezet om een bosbrand in het centrum van het land te bestrijden. Die bedreigt de olijfboomgaard van Amfissa, een van de grootste van het land.

De brand heeft al 300 hectaren landbouwgrond verwoest en 900 hectaren struikgewas, meldt brandweerwoordvoerder Yannis Artopios. De olijfgaard van de stad Amfissa, zo’n 280 kilometer ten noorden van Athene, ligt aan de voet van de berg Parnassus en strekt zich uit tot aan de Golf van Korinthe. De olijfgaard telt honderdduizenden olijfbomen, waarvan sommige al eeuwenoud zijn.

De brand ontstond maandagnamiddag in de buurt van het dorp Sernikaki maar vormde in eerste instantie geen bedreiging, aldus de autoriteiten. Door de sterke wind werd het vuur wel aangewakkerd en breidde het snel uit richting de olijfboomgaard van Amfissa. Er is een onderzoek ingesteld om de oorzaak van de brand te achterhalen.

52 branden in hele land

De voorbije dagen zijn in Griekenland tientallen kleine en middelgrote bosbranden uitgebroken. De civiele bescherming waarschuwde afgelopen weekend dat door de harde wind en temperaturen tot 35 graden “het risico van bosbranden deze week zeer groot is” in sommige gebieden.

Dinsdagmiddag is het dennenbos van de badplaats Porto Germeno aan de voet van de berg Gerania, ongeveer 65 kilometer ten westen van Athene, in vlammen opgegaan. Zo’n 130 brandweerlieden, 5 blusvliegtuigen en 6 helikopters werden ter plaatse gestuurd. Een deel van de berg was vorige zomer nog verwoest door een grote brand.

Verder is een brand op het schiereiland Peloponnesos, die zondag uitbrak, nog niet onder controle. Maandagavond verklaarde Artopios dat in 24 uur tijd in het hele land 52 branden waren uitgebroken. De Grieke regering heeft haar Europese partners gevraagd om in het kader van een Europees mechanisme voor civiele bescherming deze zomer preventief brandweerlieden naar Griekenland te sturen.