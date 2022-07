Viervoudig wereldkampioen kajak peddelt tussen olifanten in Pairi Daiza: “Geen idee hoe ze zouden reageren”

De Belg Maxime Richard komt overal ter wereld om te kajakken. Maar deze zomer peddelde de viervoudig wereldkampioen op een bijzonder plekje, in eigen land nog wel. Hij liet zijn kajak te water in het meer van Pairi Daiza, waar de olifanten van het dierenpark een verkwikkende duik namen. Het tochtje was goed voorbereid door Richard en het team van Pairi Daiza en hij stond voortdurend met de verzorgers in contact via walkietalkie, maar toch bleef het spannend voor de atleet. “Ik had geen idee hoe de olifanten zouden reageren op mijn aanwezigheid”, klinkt het. “Het was alsof ze een spel met me speelden en zich afvroegen wie dat nieuwe, drijvende dier was. Maar het is gelukt!”