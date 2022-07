Hertog Jan in Antwerpen krijgt plaats in top 100 van The World’s Best Restaurants

Hertog Jan at Botanic komt binnen op de 93ste plaats in de lijst van The World’s Best Restaurants. Gert de Mangeleer opende pas negen maanden terug de deuren van de opvolger van Hertog Jan.

The World’s 50 Best Restaurants is een lijst die wordt opgesteld door 1080 culinaire experten. De top 50 wordt bekendgemaakt op 18 juli, als voorproevertje zijn er nu al de plaatsen 51 tot 100. Hertog Jan at Botanic is een van de nieuwkomers in de lijst, op plaats 93. “Een ode aan zijn voorganger, Hertog Jan in Zedelgem, dat de deuren sloot in 2018”, staat er te lezen in de lijst. “Chef Gert de Mangeleer en zakenpartner Joachim Boudens gingen terug naar de tekentafel met dit gezellig en hedendaags restaurant in Antwerpen.”

Chefkok Gert de Mangeleer en restaurantmanager Joachim Boudens openden in oktober 2021 de deuren van het eerste van vier restaurants in Botanic Sanctuary Antwerp, het hotelcomplex op de historische site van het Elzenveld in hartje Antwerpen. Sindsdien mochten ze al twee Michelinsterren in ontvangst nemen.

In The World’s Best Restaurants 2021 stonden drie Belgische restaurants. The Jane stond op nummer 66, Willem Hiele op nummer 77. Het Hof van Cleve kreeg een plaats de top 50. Het restaurant van Peter Goossens landde op de 36ste plaats.

