Raf Smeyers (48) met zijn vrouw Cathryn, zoontje Isaac (8) en dochtertje Adeline (5) op de plaats waar even later de hel losbarstte. — © RR

Beringen/Chicago

Raf Smeyers (48) uit Beringen stond maandag met zijn gezin op amper vijftig meter van de schietpartij in Highland Park in Chicago, waarbij zes doden vielen. “Ik stond zelf naar de 4th of July-optocht te kijken, toen de schoten vielen. We zijn meteen weggevlucht met de kinderen.”