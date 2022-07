Bekende Franse jihadiste in staat van beschuldiging gesteld

Emilie König, een van de bekendste Franse jihadisten, die dinsdag gerepatrieerd werd uit Syrië, is in voorlopige hechtenis geplaatst nadat een antiterreurrechter haar in staat van beschuldiging had gesteld. Dat heeft het Franse persagentschap AFP gemeld.

De 37-jarige vrouw, die ervan beschuldigd wordt te hebben geronseld voor Islamitische Staat (IS) en opgeroepen tot aanslagen in het Westen, is bij haar aankomst in de Franse hoofdstad Parijs in staat van beschuldiging gesteld voor criminele terroristische samenzwering. “Ik ben erg moe”, zei ze tijdens de rechtszitting.

“Ze is van plan volledig mee te werken met het Franse gerecht”, zei haar advocaat Emmanuel Daoud aan AFP. “Ze is teruggekeerd om zich te verantwoorden en om te proberen zo snel mogelijk, al heeft ze die termijn niet zelf in de hand, haar kinderen terug te zien.” Hij benadrukte dat König “zich ten volle bewust is van het feit dat ze haar familie veel leed heeft berokkend.”

