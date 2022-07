Britse ministers van Volksgezondheid en van Financiën stappen op na kritiek op premier

Javid kondigde dinsdag zijn ontslag aan en legde uit niet langer vertrouwen te hebben in premier Johnson, na een reeks schandalen rond de Britse overheid. In zijn brief op Twitter zegt hij dat het duidelijk is “dat de situatie niet zal veranderen onder uw leiderschap en u heeft daardoor ook mijn vertrouwen verloren”.

Sunak zegt in zijn ontslagbrief dat het volk “terecht verwacht dat het bestuur naar behoren, deskundig en ernstig wordt uitgevoerd”.