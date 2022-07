Met een glimlach naar binnen, twee minuten later vluchtten ze op stepjes weg met mogelijk miljoenen aan sieraden als buit

De vier overvallers die vorige week peperdure juwelen buitmaakten op de wereldberoemde Tefaf-kunstbeurs in Maastricht, zijn met een vriendelijke glimlach voorbij de security gewandeld, en zijn twee per twee opeengepakt gevlucht op elektrische stepjes. Dat blijkt uit beelden die de Nederlandse politie vrijgaf en uitgezonden werden in Opsporing NL , op de Nederlandse zender RTL5.

De vier daders komen elk afzonderlijk binnengewandeld. Ze nemen de gewone hoofdingang, en schuiven tussen de andere bezoekers aan. Bij de ticketcontrole halen de daders hun toegangsbewijs uit hun zakken, tonen ze die met een vriendelijke glimlach aan de medewerker, en wandelen ze de beurs rustig binnen.

Allen dragen een blazer, een hemd en een geklede broek. Drie van de vier hebben een opa-/Peaky blinders-pet op. Een vierde vermoedelijk een pruik.

De toegangstickets van die vier daders, werden een dag eerder gekocht door een nog andere man in eenzelfde klederdracht, en met eenzelfde petje.

Achter de schermen

Eens ze allemaal afzonderlijk binnengewandeld zijn, verzamelen die vier mannen voor de vitrine van de bewuste juwelier. Daar slaan ze toe, niet verhinderd door de omstaanders en de beveiligingscamera’s. Een van hen doet snel zwarte handschoenen aan, haalt een mokerhamer vanonder zijn blazer, en begint de vitrine in te beuken.

Twee handlangers houden de omstaanders op afstand met een vuurwapen, een andere komt aangesneld met een zwarte fluwelen zak, waar de buit ingestopt wordt. Een heldhaftige beursbezoeker probeert de daders nog te overmeesteren, eerst met een beenstoot, wat later met een vaas. Maar de man moet wegvluchten wanneer de twee vuurwapens en de moker op hem gericht worden. Twee minuten hebben de daders nodig om buit te maken, waarna ze het op een loopje zetten.

Volgens twee medewerkers van de beurs, die bij de overval aanwezig waren, zijn de overvallers gevlucht via een weg die bij het grote publiek niet bekend was, dat meldt De Telegraaf. “Ze liepen via een looproute van het personeel. Dat was achter de schermen. Het is wel opmerkelijk, want ze kenden de weg blijkbaar goed. Het was ook de snelste route naar buiten”, zegt een van de werknemers aan de Nederlandse krant.

Met twee op een stepje

Vlak na de overval, ziet een getuige op straat “mannen met opapetjes in blazer” op twee elektrische steps. Enkele straten verderop wordt de vlucht van de daders gefilmd door een bewakingscamera. En effectief, daarop zien we een eerste elektrisch stepje voorbijrijden, met daarop de eerste twee daders opeengepakt. Enkele tellen later komt de tweede kleine step in beeld, met daarop de twee andere daders.

De politie vermoedt dat de daders in de buurt vanwaar ze op hun stepjes gefilmd werden, in een ander voertuig zijn gestapt. De politie doet daarom een oproep naar getuigen. Het vraagt ook mensen in de buurt met bewakingscamera’s aan de straatkant, om zich te melden. Ook mensen die denken een van de vijf mannen te herkennen, wordt gevraagd zich tot de politie te wenden. “Alle informatie, hoe onbelangrijk het ook lijkt te zijn, is van harte welkom.”

Bij de overval werden sieraden buitgemaakt van de prestigieuze Londense juwelier Symbolic & Chase. Maar om welke sieraden het precies gaat, wil de politie niet kwijt. Kenners vermoeden dat het om een collier van zo’n 27 miljoen euro gaat, en om Cartier-oorbellen ter waarde van 4,4 miljoen euro.

Kort na de overval arresteerde de politie twee Belgen, die “zeer verdacht gedrag” vertoonden. Maar zij bleken niets met de overval te maken te hebben en werden vorige week weer vrijgelaten. Bij de overval raakte niemand gewond.